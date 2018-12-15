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الثقافة
السبت 15/ديسمبر/2018 - 01:16 م

ثقافة الشرقية تناقش "حث الشباب وتنمية روح الانتماء لديهم"

صورة من الحدث
صورة من الحدث
ايهاب مصطفى
dostor.org/2436197

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث عقد قصر ثقافة منيا القمح ندوة أدبية بقاعة الاجتماعات، وقدم أعضاء نادي الأدب مجموعة من القصائد، وهم: رضا أبوالغيط، وقصيدة "من بعد موت الأب"، وعبدالعزيز رياض وقصيدة "ركعتي فى العشق"، ورشا عوض وقصيدة "استئصال وجع"، وصابر الشناوي "عيونك بحر"، وأشرف شلبي وقصيدة "يا بلادي"، وسهام عثمان وقصيدة "كراكيب"، وميادة أحمد قصيدة "بدون".

ونفذت مكتبة يوسف إدريس بالبيروم ورشة فنية للأطفال للرسم بألوان الخشب وكيفية تنسيق الألوان، ونظمت مكتبة ههيا محاضرة بعنوان "حث الشباب وتدعيم روح الانتماء لديهم"، تناولت الحديث عن أن الانتماء إلى الوطن أحد الأمور الاساسية في النفس البشرية، وهي في الأصل أمر فطري، فالوطن محبب إلى القلوب، وأثير في النفوس، فهو مكان النشأة، ومهد التاريخ في بدايته ونهايته، ويدل حب الوطن على الوفاء، وحب الوطن والانتماء إليه لا يقتصر على المشاعر والأحاسيس، وإنما يتعداها إلى صور متعددة، منها الدعاء للوطن بالصلاح، والعناية والاهتمام بصلة الرحم وحسن الجوار، والحفاظ على روابط الأخوة بين أبناء الوطن الواحد، وتعزيز الاحترام المتبادل بينهم، حيث يُساعد هذا على تقوية روابط الأخوة بين أبناء الوطن الواحد.

وفي سياق آخر، أقام قصر ثقافة منصور حسن بأبوكبير أمسية أدبية، بالتعاون مع أدباء كفر صقر.

ثقافة الشرقية تناقش "حث الشباب وتنمية روح الانتماء لديهم"
ثقافة الشرقية تناقش "حث الشباب وتنمية روح الانتماء لديهم"
ثقافة الشرقية تناقش "حث الشباب وتنمية روح الانتماء لديهم"
ثقافة الشرقية تناقش "حث الشباب وتنمية روح الانتماء لديهم"
ثقافة الشرقية تناقش "حث الشباب وتنمية روح الانتماء لديهم"
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