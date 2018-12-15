"الجروان" يدعو لتطبيق نهج وثقافة الإمارات فى التسامح

أشاد الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بمبادرة الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وتسمية عام 2019.. عامًا للتسامح فى الإمارات، الذي يأتي فى إطار تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضارى.



وأكد أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا حقيقيًا للقيم التي أرساها ورسخها في وجدان أمته الشيخ زايد.



ودعا "الجروان" العالم لضرورة تطبيق نهج وثقافة دولة الإمارات في التسامح، والعمل على إرساء قيم التسامح ونبذ التطرف والانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة.



كما قال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام: لقد عشنا عام زايد 2018 الذي شهد العديد من الفعاليات والمبادرات المحلية والعالمية لتخلّد ذكرى القائد المغفور له الشيخ زايد وتمجّد أثره وإرثه وترسّخ القيم التي غرسها وعمل جاهدًا لنشرها عبر مبادرات تعاونية ومبتكرة، وهو ما نتطلع لرؤيته وإحياءة كل عام، آملين أن يحمل كل عام أمنية من أماني "زايد الخير" التي نعيشها.



وتابع، أن أكثر ما تفخر به الإمارات هي رسالة التسامح التي تحملها للعالم، معربًا عن أمنيته في أن تسود تلك الرسالة لتصبح نهجًا عالميًا لكافة بلاد العالم في مواجهة الأفكار الإرهابية والمتطرفة.



مشددا على أن المجتمعات التي تؤسس على قيم ومبادىء التسامح والمحبة والتعايش هي التي تستطيع أن تحقق السلام والأمن والإستقرار والتنمية بجميع جوانبها وهي التي ترتقي بطموحات وإنجازات أوطانها في مسيرتها نحو المستقبل.