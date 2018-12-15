بث مباشر .. الترجي ضد العين - يلا شوت يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي فريق العين الإماراتي في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وذلك في الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2018 .





مشاهدة مباراة الترجي الرياضي التونسي و العين الاماراتي في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات ( مونديال الأندية ) مباشرة علي قناة بي أن سبورت HD2