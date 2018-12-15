فعاليات فنية ومسابقات متنوعة بثقافة دمياط
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها المتنوعة بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث نظمت مكتبة ميت ابو غالب يوم ثقافي متنوع شمل عدد من الفعاليات منها محكي ثقافي لمناقشة التطور التكنولوجي السريع فى أمور حياتنا اليومية والعملية ومواكبة العصر مع إقامة مسابقة معلومات عامة للأطفال، واستكمل اليوم بورشة رسم وتلوين احتفالا بأعياد الميلاد.
واحتفل قصر ثقافة دمياط الجديدة بأعياد الكريسماس بإعداد ورشة أشغال فنية من الفوم والكانسون الملون لتشكيل مجسمات لرجل الثلج وبابا نويل مع الأطفال.
وأقامت مكتبة ميت الخولى مسابقة معلومات عامة للرواد مع فتح باب المناقشات مع مسئول النشاط للإجابة عن الاستفسارات وتقديم شرح كاف لهم.