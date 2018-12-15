"برلمانى" يشيد بإنجازات "السيسى" فى المشروعات القومية

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بجهود الحكومة المستمرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإقامة وإنجاز العديد من المشروعات القومية، حيث تم اليوم افتتاح عدد من المشروعات في مجال المياه والإسكان الاجتماعي بأكثر من محافظة، بما يحقق أهداف مصر من التنمية.



وأوضح مشهور، فى بيان له، أنه على الرغم من العقبات والاضطرابات التي واجهها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، فإن مصر استطاعت إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بجميع قطاعاته، واتخاذ العديد من الإجراءات الاصلاحية التي مكنتنا اليوم من إنجاز مشروعات عملاقة، مثل افتتاح عدد من المشروعات لوحدات الإسكان بالعاشر من رمضان، والإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، وافتتاح محطة مياه البحيرة، ومحطة مياه سوهاج الجديدة.



وأكد ضرورة الاهتمام بإعمارسيناء وتنميتها، فهي تمثل أرضية خصبة للفكر المتشدد والإرهاب، كما أن أهالي سيناء تعرضوا لظلم وتهميش وإهمال شديد خلال العقود الماضية.



وأشاد عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي اليوم أكبر مشروع للإسكان الاجتماعى منذ نشأة محافظة جنوب سيناء، الذي يضم 1068 وحدة سكنية، وافتتاح أكبر محطة تحلية مياه فى جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والواقعة بمدينة طور سيناء، التى قضت على مشكلة نقص المياه بطور سيناء.