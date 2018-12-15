حفل توقيع "المغامرة الأمريكية" بدار الثقافة الجديدة.. 20 يناير

يعقد بدار الثقافة الجديدة للنشر حفل توقيع وإطلاق أحث إصداراتها٬ كتاب "المغامرة الأمريكية.. رحلات الذهاب والعودة" للدكتور فكري أندراوس٬ وذلك في السادسة من مساء الأحد٬ الموافق 20 يناير 2019.



ومما جاء في الكتاب: "وكان عليّ أيضا إجراء مقابلة شخصية مع القنصل العام الأمريكي لإعطائي الموافقة النهائية.. كانت القنصل العام امرأة ممتلئة، وجهها يشوبه الاحمرار، وسألتني بعض الأسئلة".



وأتذكر قولي لها إنني قادر على مواجهة المشاكل التي ستقابلني، فشقيقي يعمل الآن بأمريكا وكذلك خالي الذي هاجر من "الكونجو البلجيكي" لأمريكا.. قالت لي القنصل العام- ببعض البجاحة- وأعتقد أن ذاكرتي لا تخونني في ذلك: "كل المصريين يقولون ذلك، إلا أنهم في واقع الأمر يفشلون".



الحقيقة أنني، في زحمة حياتي الأولى بأمريكا، لم أحتفظ باسم تلك القنصل العام، وكم تمنيت أن أكتب لها لأعيد لذاكرتها ما قالته لي، وأذكر لها أنني حصلت على الماجستير والدكتوراه خلال أربع سنوات، وكنت متفرغا للدراسة سنتين فقط، وبعد ذلك بدأت العمل بناسا، ولكن للأسف ذاكرتي خانتني ولم أتذكر اسمها، كنت أتمنى أن أعيد لذاكرتها نظرتها العنصرية، بدلا من القيام بدورها وتشجيع المهاجرين الجدد.