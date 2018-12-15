ضبط صاحبي مخبزين بالقليوبية استوليا على 8 ملايين جنيه من دعم الدقيق

وجّهت وزارة الداخلية ضربتين موجعتين إلى أباطرة الاستيلاء على الدعم التمويني، المقرر توزيعه على المواطنين في شبرا الخيمة بالقليوبية، بعد أن ضبطت مدير ومالك مخبزين، استوليا على ما يقرب من 8 ملايين جنيه، من حصص الدقيق المدعم.



وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين، برئاسة اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بشبرا الخيمة؛ لتلاعبه في عمليات صرف وهمية بمنظومة الخبز المدعم، وتصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، وبيعه بالسوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ مالى قدره 6،532،209 مليون جنيه، وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وأن المبلغ المالي المشار إليه تحصل عليه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة؛ لتلاعبه فى عمليات صرف وهمية بمنظومة الخبز المدعم، وتصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، وبيعه بالسوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ مالى قدره 1،916،910 مليون جنيه، وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وأن المبلغ المالى المشار إليه تحصل عليه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.