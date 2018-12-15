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السبت 15/ديسمبر/2018 - 01:10 م

"أبوالغيط" يشارك بمؤتمر الاقتصاد الرقمي بالإمارات

أبو الغيط
أبو الغيط
ريهام احمد
dostor.org/2436183

توجه أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم، إلى إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي"، والذي يعقد يومي 16 و17 ديسمبر تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

من جانبه، أكد السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن تلبية أبوالغيط للدعوة التي تلقاها من قيادة الإمارات للمشاركة في افتتاح هذا المؤتمر تأتي في إطار اهتمام الجامعة العربية الكبير بالعمل على دعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية من خلال حشد الخبرات والقدرات المتاحة وإطلاق الطاقات الكامنة في مختلف الدول العربية من أجل مواكبة التغيرات النوعية والمتسارعة التي تشهدها بنية الاقتصاد الحديث على المستوى الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من الخبراء والأكاديميين العرب والدوليين، إضافة إلى كبار مسئولي المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بموضوع المؤتمر، الأمر الذي يتوقع معه أن تخرج عن المؤتمر توصيات ونتائج عملية تعزز من الفرص الاستثمار في مجالات التحول الرقمي بالمنطقة العربية وتطوير البنى التحتية المعرفية والتكنولوجية في هذا الإطار.

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