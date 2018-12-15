أمير قطر يلتقي عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي

التقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم السبت، عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك على هامش انعقاد منتدى الدوحة في دورته الثامنة عشرة التي انطلقت أعماله اليوم وتستمر حتى غدٍ الأحد، وبحث اللقاء، العلاقات القطرية- الأمريكية، وسبل التعاون بين قطر والولايات المتحدة.



واستقبل تميم، كلًا من "برندن بويل" عضو لجنة الشئون الخارجية عن المقاطعة الثالثة عشرة من ولاية بنسلفانيا، و"إيمي بيرا" عضو لجنة الشئون الخارجية عن المقاطعة السابعة من ولاية بنسلفانيا و"اندري كارسون" عضو لجنة الاستخبارات عن المقاطعة السابعة لولاية انديانا، و"دان كيلدي" عضو لجنة الخدمات المالية عن المقاطعة الخامسة بولاية ميتشجان.



كما التقى أمير قطر كلًا من؛ "دونالد نوركروس" عضو لجنة الخدمات المسلحة عن المقاطعة الأولى بولاية نيوجيرسي، و"جيم هايمز" عضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المالية عن المقاطعة الرابعة من ولاية كونتيتك، و"توني كاردناس" عضو لجنة الطاقة ولجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان عن المقاطعة التاسعة والعشرين من ولاية كاليفورنيا.