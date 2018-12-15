إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك تنظم احتفالاً للصم والبكم
احتفلت خدمة "الحياة الأفضل" التابعة لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تحت رعاية الأنبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية، بختام عام 2018، واحتفالات الكريسماس للصم والبكم على مستوى الإيبارشية.
وشارك بالحضور القس بولس نصيف، مرشد عام الخدمات الإنسانية بالإيبارشية، وإشراف مريم نصيف، مسئولة الخدمة، وفريق الخدمة.
وحضر الاحتفال أكثر من 100 شاب وشابة، وتضمن فقرات متنوعة بدأت بالقداس الإلهي وبعض التراتيل وقصة الميلاد.
واختتم الاحتفال بتوزيع الهدايا على الحاضرين والتقاط الصور التذكارية لليوم، وتوزيع وجبة غذاء لجميع الحضور.