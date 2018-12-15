النيابة تطلب تحريات المباحث حول ضرب "مسنة" بالساحل

أمرت نيابة الساحل بسرعة إجراء تحريات المباحث، حول تعرض "مسنة" للضرب وسرقتها من قبل سيدة منتقبة، كما كلفت بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بالإصابات.



تلقى المقدم علاء خلف الله، رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغًا من الأهالي بسرقة سيدة بالإكراه حال تواجدها بالشقة سكنها، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليها وتدعى "عزة.ع"، 83 سنة مصابة بكدمات بالوجه والجسم، والتى قررت عرض سيدة منتقبة بعض المفروشات عليها فرفضت فطلبت منها كوب مياه وأثناء ذلك فوجئت بدلوفها للشقة سكنها والتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات واستولت على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى كرهًا عنها ولاذت بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلًا من "أمل ر. ص"، سبق اتهامها فى قضية "مشاجرة"، و"أحمد م. ق"، زوج الأولى، بائع متجول، مسجل شقى خطر "سرقة بالإكراه"، ومقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوذتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرامًا، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجها المتهم الثانى، وأيد الثانى أقوال الأولى وأنه اقتصر دوره على التواجد بمدخل العقار للتأمين، وأضاف أنهما استبدلا المسروقات بالكمية المضبوطة من مخدر الهيروين بقصد التعاطي.



وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير المباحث باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.