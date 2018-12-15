كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل طعن عامل لطليقته ومحاولة انتحاره

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات، بالتحفظ على عدد من كاميرات المراقبة في شارع مهران بالبساتين؛ لكشف ملابسات واقعة طعن عامل لطليقته في الشارع ومحاولة انتحاره عقب ذلك.



وبتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالشارع أوضحت أن المتهم تتبع الضحية وطعنها 3 طعنات بظهرها، ثم التفتت له الضحية فطعنها 4 طعنات أخرى بصدرها، وعندما سقطت أرضًا طعن نفسه 3 طعنات.



البداية عندما تلقى المقدم علي فيصل، رئيس مباحث البساتين، بلاغا من الأهالى بوجود سيدة ملقاة أرضًا وبها عدة طعنات عقب قيام طليقها بطعنها وطعن نفسه بالشارع.



وبسؤال المتهم اعترف بأنه كان يريد أن ينهي حياة طليقته وينتحر لأنه لا يريد العيش بدونها وأنه قرر الانتقام منها عندما علم أنها سوف تتزوج من رجل آخر خلال أيام قائلا: "مش هستحمل أشوفها مع راجل غيرى فكان لازم أموتها".