HD يوتيوب رابط مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم - بث مباشر

يسعى إيفرتون ومان سيتي للاستجابة بعد خيبة الأمل الأخيرة حيث يواجه فريق إيفرتون مهمة صعبة ضد مانشستر سيتي بعد أن خسر سجله الذي لم يهزم في نهاية الأسبوع الماضي لقد كان اختبار أسبوعين لإيفرتون حيث بدأت الثقة والزخم الذي اكتسبته من خلال شكل واعد من أشكال نفاد الطاقة.





على الرغم من صعوبة تحديده ، إلا أن الهزيمة - أو ربما بشكل أكثر دقة - طريقة الهزيمة في ليفربول قد أثرت على ثقة الفريق بالتأكيد ، ولا أعتقد أنهم خرجوا من نظامهم حتى الآن.





كان المخدر واضحا تماما ضد نيوكاسل واعتبر أنه كان بعد أربعة أيام فقط من الخسارة في أنفيلد أمر مفهوم.









بعد فترة واعدة من 25 دقيقة شملت أخذ زمام المبادرة ، ذاب Toffees من ذلك الحين وتم تفوقه على أغلب فترات الموسم.





كان سيلفا متسقاً إلى حد ما في اختياره في الأسابيع الأخيرة ، وهو ما افتقده الفريق بشدة الموسم الماضي. ولكن مع وجود عدد قليل من اللاعبين الذين يعانون من تراجع في الشكل ، فقد حان الوقت للتغيير؟





لا يبدو الواجهات الثلاثة الأمامية بالتحديد نقرًا في الوقت الحالي. يستمر ريتشاردسون في تسجيل الأهداف ولكني أتساءل عما إذا كان سيصبح أكثر فعالية من الناحية اليسرى. ومع ذلك ، كافح Cenk Tosun في اختباره للدور المركزي اللافت للنظر ضد نيوكاسل ، لذا فأنا لست متأكدًا من هذا الخيار.





بيرنارد يتألق في المباريات والخروج منها ولكني أشعر أنه يطور تفاهمًا مع لوكاس ديني ، لذا سيكون من دواعي الفخر كسر هذه الشراكة النامية. هذا يترك ثيو والكوت ، الذي لا يبدو أنه يساهم بقدر ما يجب على لاعب من تجربته.





ومع ذلك ، كان أديمولا Lookman - مشرق جدا في الأسابيع الأخيرة كبديل - غير مكتمل عندما جاء من البداية ضد نيوكاسل.





وهناك جوهر مشكلة سيلفا. لديه بداية حاسمة تنافسية ، لكنني لست متأكداً من عمق الفريق.





ولكن قبل أن نشعر بالذعر جميعًا ، من المفيد أن نتذكر أن هذا الموسم لا يزال عامًا انتقاليًا للجميع. لقد حدثت بالفعل خطوات كبيرة في إطار ماركو سيلفا ومارسيل براندز مقارنة بالفوضى التي تحملناها في الماضي.





تم تجديد الفريق ويحاول الفريق اللعب بأسلوب جذاب مهاجم. سوف تكون هناك لقطات على طول الطريق ، وكانت مباراة واتفورد بالتأكيد واحدة من تلك ، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للذهاب في اللعب على اللاعبين.





ليس هناك وقت جيد للعب مانشستر سيتي هذه الأيام ، ولكن بعد أسبوع من هزيمتهم الأولى لهذا الموسم قد يكون الأسوأ.









جرفت فرقة بيب جوارديولا التي تم تجميعها بشكل مكثف أمام الجميع على مدى الاثني عشر شهراً الماضية ، حيث حقق مشروع الشيخ منصور الخيالي لكرة القدم ارتفاعات جديدة.





قل ما تريده بشأن الأخلاق والأخلاق وراء استثمار المدينة ، وتم نشر تفاصيل أخرى منها في Der Spiegel في وقت سابق من هذه الحملة ، ولكن جانب جوارديولا يلعب بعضاً من أكثر كرة القدم المجيدة التي شهدها هذا البلد على الإطلاق.





عندما يكونون في أفضل حالاتهم ، ليس هناك الكثير من الأطراف في العالم ، ناهيك عن البلد ، يستطيعون التعامل معهم.





إلا أن خسارته بنتيجة 2-0 في تشيلسي أدى إلى ثقب قوامه الذي لا يقهر والذي كان قد وضع الفريق في الأشهر الأخيرة ، في حين أن استمرار وجود ليفربول على قمة الترتيب يشير إلى أنه سيتعرض للفوز بلقب البطولة هذا العام أكثر مما كان عليه في الموسم الحالي. آخر مرة.





لقد تراجع الفريق خلف الحمر للمرة الأولى في نهاية الأسبوع الماضي ، مما زاد من أهمية اجتماع يوم السبت في ملعب الاتحاد.





يستطيع إيفرتون على الأقل أن يحظى بقلب من سجله الأخير الرائع ضد الأبطال. قام فريق Toffees بزياراته الثلاث الأخيرة إلى إستاد الاتحاد وفقد اثنين فقط من آخر سبعة لقاءات لهما في جميع المسابقات ، بما في ذلك فوزه الرائع 4-0 تحت قيادة رونالد كومان في فبراير 2016.





فريق الأخبار

أكد ماركو سيلفا أن إدريسا غاي يشك في إصابة ثانوية ضد واتفورد يوم الإثنين.





يتنافس كل من مورجان شنايدرلين وتوم ديفيس على المشاركة إذا لم ينجح غاي.





ليس لدى سيلفا أي مخاوف أخرى تتعلق بالإصابة ، على الرغم من أنه قد يميل إلى تغيير الأمور بعد عرضه دون المستوى ضد هورنتس.





مانشستر سيتي بدون ديفيد سيلفا الذي استبعد لمدة ثلاثة اسابيع بسبب اصابة في اوتار الركبة.





وقد خرج سيرجيو أجويرو وكيفين دي بروين لعدة أسابيع ، لكنهم استأنفوا التدريب هذا الأسبوع ويمكنهم المشاركة فيه.









إيفرتون في مانشستر سيتي:



