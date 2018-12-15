تجديد حبس طالب متهم بقتل شقيقه بالمرج

قرر قاضي المعارضات، للمرة الثانية، تجديد حبس طالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقه بالمرج.



وكشفت التحقيقات الأولية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين عبدالشافي، المحامي العام الأول، عن قتل المتهم "إسلام. ا" طالب، 19 سنة، شقيقه "محمد" بطلق ناري أعلى منزلهما بالمرج.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم وشقيقه المجني عليه يعيشان مع زوجة والدهما- يعمل في السعودية- وطردتهما من المنزل عدة مرات، فيعودان خلسة ليناما فيه، وتبين أن المجني عليه والمتهم قررا التخلص من حياتهما فسرقا سلاحا ناريا مملوكا لوالدهما، واتفقا على أن يطلق أحدهما النار على الآخر ثم ينتحر.



وكان المتهم قد مثّل الجريمة التي ارتكبها أمام النيابة.