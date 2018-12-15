LIVE: البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم| Yallashoot

يستقبل مانشستر سيتي إيفرتون في مركز غير مألوف من عدم قيادة الدوري ، بعد أن فعل ذلك في 10 من 16 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم قبل خسارة الأسبوع الماضي امام تشيلسي. ولكن في الوقت الذي لا يلعب فيه ليفربول مانشستر يونايتد حتى يوم الأحد يمكن لبيب جوارديولا أن يقفز على يورجن كلوب من خلال هزيمة إيفرتون.





LIVE: البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم| Yallashoot









على الرغم من ذلك ، فإن فريق ماركو سيلفا هو الوحيد الذي يلعب مع جوارديولا مرتين في الدوري ولا يتعرض للضرب لذا قد يكون بعد ظهيرة صعبة. جيمي جاكسون





الدستور لايف يقدم خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي





السبت 12:30 مساءاً بتوقيت جرينيتش





3:30 بتوقيت القاهرة





LIVE: البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم| Yallashoot





ملعب الاتحاد





الموسم الماضي مانشستر سيتي 1 ايفرتون 1





الحكم كريج باوسون









أفراد من Stekelenburg و Tosun و Lookman و Zouma و Davies و McCarthy و Baines و Jagielka و Kenny و Holgate و Schneiderlin و Dowell و Niasse و Calvert-Lewin و Baningime





LIVE : البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم| Yallashoot















