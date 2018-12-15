manchester city vs everton بث مباشر مانشستر سيتي وايفرتون

يستقبل مانشستر سيتي إيفرتون في مركز غير مألوف من عدم قيادة الدوري ، بعد أن فعل ذلك في 10 من 16 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم قبل خسارة الأسبوع الماضي امام تشيلسي. ولكن في الوقت الذي لا يلعب فيه ليفربول مانشستر يونايتد حتى يوم الأحد يمكن لبيب جوارديولا أن يقفز على يورجن كلوب من خلال هزيمة إيفرتون.









على الرغم من ذلك ، فإن فريق ماركو سيلفا هو الوحيد الذي يلعب مع جوارديولا مرتين في الدوري ولا يتعرض للضرب لذا قد يكون بعد ظهيرة صعبة. جيمي جاكسون





الدستور لايف يقدم خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي





السبت 12:30 مساءاً بتوقيت جرينيتش





3:30 بتوقيت القاهرة





ملعب الاتحاد





الموسم الماضي مانشستر سيتي 1 ايفرتون 1





الحكم كريج باوسون









أفراد من Stekelenburg و Tosun و Lookman و Zouma و Davies و McCarthy و Baines و Jagielka و Kenny و Holgate و Schneiderlin و Dowell و Niasse و Calvert-Lewin و Baningime





مانشستر سيتي ضد ايفرتون: البث المباشر















