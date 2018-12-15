"المركزى" يكشف أسباب انحسار معدلات التضخم

كشف التقرير الصادر عن البنك المركزى المصرى، عن أن تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الخضروات بعد ارتفاعها خلال سبتمبر وأكتوبر، نتيجة العوامل الموسمية، بالإضافة إلى صدمات العرض.



كما استقرت أسعار الخدمات إلى حد كبير، في حين ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ارتفاعًا طفيفًا، نتيجة الارتفاع الموسمي المتوقع لأسعار الملابس.



وكشف التقرير عن انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل 4.73%، و12.15%، حيث انخفضت أسعار الطماطم بعد ارتفاعها لمدة 4 أشهر متتالية، فيما استمرت أسعار البطاطس فى الارتفاع.



وأوضح التقرير أن أسعار الدواجن انخفضت بمعدل 1.72%، فيما ارتفعت أسعار كل من الأرز بمعدل 1.58%، واللحوم الحمراء بمعدل 0.14%، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والتي تشمل المكرونة والبقول ومنتجات المخابز والألبان.



وكان البنك المركزي قد أعلن تراجع معدل التضخم العام إلى 15.7% في نوفمبر 2018 من 17.7% فى أكتوبر 2018.