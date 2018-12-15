يويتوب مشاهدة مباراة العين ضد الترجي اليوم 15-12-2018

نجح نادي العين في إحراز أول فوز له في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2018 FIFA التي أقيمت في وقت سابق من الأسبوع الماضي ، وحفر بعمق ليخرج من ثلاث أهداف متتالية ليهزم فريق ويلينجتون بركلات الترجيح.





وسيتعين عليهم اللعب بمستوى أعلى مقابل الترجي في دور الثمانية يوم السبت إذا أرادوا مواصلة مسيرتهم.





وقد نجح فريق زوران ماميش في تجنب الخروج المبكر لكن المباراة تسببت في خسائر بدنية وعقلية كبيرة على لاعبي العين الذين يجب عليهم بعد 120 دقيقة من اللعب أن يعيدوا تنظيم أنفسهم بعد ثلاثة أيام فقط من الراحة.





وبالعودة إلى ملعب هزاع بن زايد ، يستضيف العين أبطال أفريقيا في مباراة نصف النهائي أمام ريفر بليت الفائز بكأس ليبرتادوريس في انتظار الفائزين.





العين





في الوقت الذي تمت فيه الإشادة بروح العين على نطاق واسع بعد المباراة الأولى ، كان الدفاع عنهم ، وما زال ، سبباً رئيسياً للقلق.





بدا خطّهم الخلفيّ مسدودًا بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة ومع امتلاك الترجي نوعية مهاجمة بشكل كبير أكثر من شبه برو ويلنجتون ، هي مسألة تحتاج إلى معالجة عاجلة.





يحتاج ماميك أيضًا إلى التفكير في سد الثقب الذي خلفه تعليق محمد عبد الرحمن ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يستقبل هداف الفريق ماركوس بيرج مرة أخرى في التشكيلة الأساسية بعد أن أبقته حمى على مقاعد البدلاء أمام ولينغتون.





ICYMI: انتهت المباراة الافتتاحية #ClubWC بينalainfcae_en وTeamWelly مع فريق المضيف الذي يتقدم إلى الدور الثاني بعد ركلات الترجيح - runcic.twitter.com/1YA62mnSTs





- #ClubWC (FIFAcom) 13 كانون الأول 2018





وقد استقبل بيرج وزملاؤه بملعب هزاع بن زايد القوي الذي بلغ 15 ألف متفرج يوم الأربعاء. مع الدور ربع النهائي التي تجري على الأرض يوم السبت ، ومن المتوقع أن الجماهير أكثر من ذلك بكثير.





والمثير للدهشة أن المباراة ستكون المرة الثانية فقط التي يواجه فيها أحد مضيفي كأس العالم للأندية FIFA منافسة أفريقية في تاريخ المسابقة الذي يمتد إلى 14 عامًا. فاز كاشيما أنتلرز على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2016 ، وهو ما سيأمل العين أن يتمكنوا من تحقيقه.









ESPERANCE





ستكون هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها الترجي في كأس العالم للأندية FIFA بعد أن شاركت في عام 2011.





وفي تلك البطولة ، صعدوا أيضاً إلى منافسة الخليج في ربع النهاية ، لكنهم انسحبوا بعد الظهر أمام السد القطري ، وخسروا 2-1.





وفي المباراة التالية ، عانى الفريق من هزيمة أخرى ، فزعم تقدمه 1-0 أمام مونتيري المكسيكي.





خمسة لاعبين فقط من صنف 2011 ما زالوا في الترجي - حارس المرمى معز بن شريفة ، والمدافع خليل شمام ، وسامح دربالي ، ولاعب الوسط كيكو مويلهي. سيخرج اللاعبون من هذه التجربة قبل سبع سنوات خلفهم بقوة ويدعون للفوز بأول بطولة كأس العالم للأندية FIFA.









وصلت الأطراف الإفريقية مرتين إلى المباراة النهائية لنهائيات كأس العالم للأندية FIFA ، لكن الفائز في دوري أبطال إفريقيا لم يرفع الكأس بعد.





وفي عام 2010 ، فاجأ تي بي مازيمبي ، الذي كان قد خسر في مباراته الافتتاحية في العام الماضي ، البرازيلي العملاق انترناسيونال قبل أن يتخلى عن انتر ميلان في النهائي. وفي عام 2013 ، نجح المغاربة الرجاء البيضاوي في الوصول إلى النهائي ، وخسروا أمام بايرن جينيولا في بايرن ميونيخ.





في السنوات الأخيرة ، فشل أبطال أفريقيا في إثارة إعجابهم ، حيث فشل ممثلو القارة في الفوز بمباراة في محاولاتهم السبع الأخيرة التي تعود إلى عام 2014.









لكن الآمال كبيرة ، على الرغم من أن الترجي يمكن أن يحيد عن هذا الاتجاه. لديهم مدير شاب في مؤنس شعباني ، الذي كان له تأثير فوري على الفريق.





حصل التونسيون على لقب دوري أبطال إفريقيا CAF الشهر الماضي بأسلوب دراماتيكي - هدف أنيس بدري في الدقيقة 86 في مباراة الإياب ليحقق انتصارا لا ينسى على منافسه الأهلي القاري.





كان بدري ، الذي لعب مرتين مع المنتخب التونسي في كأس العالم 2018 FIFA ، هدافًا كبيرًا حيث فاز الترجي بدوري أبطال إفريقيا وسيشكل الخطر الرئيسي الذي يواجهه فريقه في الإمارات العربية المتحدة.