تنظم وزارة التنمية المحلية، دورة تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، على مدار 5 أيام، اعتبارًا من غدا الأحد 16-12-2018 وحتى الخميس 20-12-2018، بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.



وذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم المرأة المصرية وقضاياها وتنمية مهاراتها في جميع المحافظات، وتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في محاورها الرئيسية (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحماية) وفي ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بالمرأة وقضاياها وتمكينها وإنشاء الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمي للوزارة، وهي معنية بشئون المرأة وإنشاء وحدات على مستوى محافظات الجمهورية لنشر ثقافة دعم المرأة وتمكينها.