البحرين تعلق على دعوة قطر للحوار: "عن أي حصار تتكلمون"

علق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، على دعوة أمير قطر للحوار لإنهاء الأزمة الخليجية، مشيرًا إلى أن الدوحة تهاجم دول المقاطعة وقادتها ولا تكف عن التآمر ضدها.



وقال "بن أحمد"، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها قمة الرياض، وتدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في الشئون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر، وفوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون".



وأضاف بن أحمد قائلًا: "إنها ليست أزمتنا، بل هي أزمة قطر، فلا حاجة لوسيط يحلها، بل الحاجة في قطر لرشيد من أهلها".



ودعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى ضرورة الحوار لإنهاء الأزمة الخليجية مع دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، مصر"، مؤكدًا أن الحوار هو نقطة البداية لحل الخلاف.



وقال "تميم"، في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى الدوحة، اليوم السبت: "الحوار هو الذي يجسر الهوة بين الفرقاء، مهما اشتدت الخلافات، وهو نقطة الابتداء ونقطة الانتهاء في هذا الزمن الصعب".



وأضاف قائلًا: "ينطبق ذلك على أزمة الخليج، التي لم يتغير موقفنا في حلها بإنهاء المقاطعة وحل الخلافات بالحوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، فمسألة التعايش وحسن الجوار بين الدول منفصلة عن أية قضايا أخرى".