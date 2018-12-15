انتحار ربة منزل وطفلة بسبب خلافات أسرية في البحيرة

شهدت قريتا كوم زمران والجرحى، التابعتان لمركز الدلنجات بالبحيرة، واقعتين مؤسفتين، حيث انتحرت ربة منزل وطفلة بحبوب حفظ الغلال؛ لمرورهما بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد إسلام قطب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، من المستشفى العام بوصول "آية حمدى" 25 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية كوم زمران بدائرة المركز، مصابة بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاى البارود العام لاستكمال العلاج وتوفيت فور وصولها.



وبسؤال زوجها "عمر م ا"، 30 سنة، حاصل على دبلوم، قرر بتناول زوجته قرص مبيد حشري خاصا بحفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية بينهما، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، فتحرر المحضر رقم 34620 جنح الدلنجات.



كما تلقى مدير الأمن البحيرة إخطارًا من الرائد إسلام قطب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، من المستشفى العام بوصول الطفلة "آية ع س"، 13 سنة، ومقيمة بعزبة الجرحى بدائرة المركز، مصابة بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاى البارود العام لاستكمال العلاج، وتوفيت فور وصولها، وتحرر المضر رقم 11648 إداري الدلنجات.



وبالعرض على النيابة العامة، قرر المستشار محمد زايد وكيل النائب العام، بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهو، سكرتارية عبدالعزيز فراج، تحويل الجثتين إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.