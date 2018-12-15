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فن
السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:15 ص

محمد إمام فى إجازة من تصوير "لص بغداد" بعد تعرضه لإصابة خطيرة

محمد إمام
محمد إمام
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2435997

حصل الفنان محمد عادل إمام على إجازة لمدة أسبوع من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "لص بغداد"، بعد أن أصيب، أمس الجمعة، أثناء تنفيذه لأحد مشاهد "الأكشن" ضمن أحداث الفيلم، حيث رفض الاستعانة بدوبلير لتنفيذ المشهد رغم خطورته ليعرض حياته للخطر، فأصيب بكدمات متفرقة بجسده.

وفي ذلك المشهد كان "إمام" يقود دراجة بخارية "موتوسيكل"، وقفز به من مكان مرتفع عن الأرض بإحدى المناطق بمدينة السادس من أكتوبر، ورغم تنفيذ المشهد مع فريق أجنبي متخصص في تنفيذ مشاهد الحركة، إلا أنه أصيب، كما أصيب - أيضًا- أحد أعضاء الفريق أثناء البروفة النهائية لهذا المشهد، وتم نقله للمستشفى.

وفي سياق آخر، وافقت الجهة المنتجة على شروط الفنانة التركية أمريم أوزرلي من أجل الانضمام إلى فريق العمل، وهي ألا تتحدث اللغة العربية، وأن تتقاضى أجرها كاملًا باليورو قبل التصوير.

فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد عبدالرحمن، وياسمين رئيس، وصلاح عبدالله وأحمد رزق، وغيرهم، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.


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