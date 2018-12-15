فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية تدهور الأوضاع بالضفة

حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلى كامل المسئولية عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بشكل عام، وعن مشهد العقاب الجماعى المتمثل في اجتياح مخيم الأمعري فى رام الله وهدم منزل عائلة أبوحميد، والاعتداء على المواطنين بإطلاق النار وإخراجهم من منازلهم واحتجازهم في العراء.



وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفى، بتدخل دولي عاجل وتوفير حماية دولية فورية لأبناء الشعب الفلسطينى العزل، الذين تتعرض حياتهم وممتلكاتهم لأشد المخاطر على أيدى الاحتلال الإسرائيلي.



وجدد "المحمود" دعوة حكومة الوفاق الوطني إلى الحكومات العربية والإسلامية والدول الصديقة كافة، إلى تحمل مسئولياتها إزاء القضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات تصفيتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والهجمة الاستعمارية المتوحشة.



وأضاف "أن شعبنا وفي مقدمته قيادته، مستمرون بمواجهة جبروت الاحتلال وتهديداته وعدوانه، حتى تحقيق الحلم الفلسطيني بنيل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس العربية".



من جانبه، رد محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، على الدعوات والتهديدات الإسرائيلية لاغتياله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وقال "العالول" في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية "إن هذه التهديدات لن تهزنا على الإطلاق، نحن صامدون وشعب صامد، هذه التهديدات لا تزيدنا إلا صمودا، ولا تزيد إرادتنا إلا صلابة في مواجهة هذه المخططات".