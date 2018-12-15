جهاز "القاهرة الجديدة" يواصل إزالة مخالفات البناء والإشغالات

واصل جهاز تنمية مدينة "القاهرة الجديدة" اليوم السبت، تنظيم حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات.



وقال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المهندس عادل النجار - في تصريح، اليوم - إنه تم تنفيذ قرار إزالة لغرف السطح المخالفة بالفيلا (300) بحي النرجس بالتجمع الخامس، وكذا إزالة الحوائط المخالفة ببدروم الفيلا (85) بالحي الثاني بالمنطقة الأولى، وإزالة المخالفة البنائية بالقطعة (155) والقطعة (164) غرب أرابيلا بالتجمع الثالث، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الجهاز، بتأمين من قسم شرطة التعمير.



من جانبه، أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي نائب رئيس الجهاز، في بيان اليوم، مواصلة الحملات لإزالة جميع المخالفات والإشغالات، تنفيذًا للقانون، وحفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة، ومنعًا لظهور أي عشوائيات بها.