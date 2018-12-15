١٠ سنوات مشددة لمتهم فى "خلية مدينة نصر الثانية"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "أنس منير" فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المتهم فيها مع آخرين -محكوم عليهم- بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر الثانية".



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من التهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع في قتل مجندي شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حياة المواطنين للخطر.