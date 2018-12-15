القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
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السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:09 ص

مباريات كأس العالم للأندية اليوم.. مشاهدة مباراة الترجي والعين HD

مباريات كأس العالم للأندية اليوم.. مشاهدة مباراة الترجي والعين HD

الترجي والعين
الترجي والعين
الدستور الرياضي
dostor.org/2435989

يقدم الدستور لايف خدمة مشاهدة أهم مباريات اليوم السبت 15-12-2018 من كأس العالم للاندية، في مواجهة مثيرة  بكأس العالم للأندية اليوم السبت 15-12-2018 يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره العين الإماراتي صاحب الأرض والجمهور في مهمة صعبة على بطلي آسيا وأفريقيا، للصعود لنصف نهائي البوطلة المقامة على أرض الإمارات.

الترجي يدخل تجربته المونديالية الثانية بعد 2011 باليابان حيث سيخوض مباراته الأولى في البطولة أمام العين الذي سيلعب مباراته الثانية بعد تأهله على حساب ويلينغتون النيوزيلندي بركلات الترجيح بعد أن تعادلا (3-3) في مباراة مثيرة.

البث المباشر لمباراة الترجي والعين

مشاهدة مباراة الترجي والعين في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة مونديالية بنكهة عربية ستجمع بطل أفريقيا بمستضيف البطولة، وسيكون الهدف الأوحد بين ممثلي الكرة العربية اقتطاع تذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي لـ"الموندياليتو".

وفرض البث المباشر لمباراة الترجي والعين نفسه باعتباره يغطي مباراة من أهم المباريات المعروضة يوم السبت والتي ستغطيها قنوات beIN SPORTS.


مباراة الترجي والعين – مباشر

مشاهدة مباراة الترجي والعين في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة الترجي والعين يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1 باللغة العربية في الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة (17:30 بتوقيت تونس).

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات السبت الترجي والعين

البث المباشر لمباراة الترجي والعين عبر الإنترنت

ولتبقوا على مقربة من مباراة الترجي والعين أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

لمتابعة التقديم الفني والمزيد من التفاصيل المتعلقة بالقمة المرتقبة بين الترجي والعين. اضغط هنا.

الترجي والعين مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS  

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