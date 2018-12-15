15 يناير.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"خلية طلاب حلوان"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز إعادة محاكمة متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طلاب حلوان"، لجلسة 15 يناير للنطق بالحكم.



كانت المحكمة قضت، في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيًا، وعاقبت 15 متهمًا آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طلاب حلوان".



وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.