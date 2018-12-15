15 يناير.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين بـ"خلية طلاب حلوان"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز إعادة محاكمة متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، لـ15 يناير؛ للنطق بالحكم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين: فتحي الرويني، وخالد حماد، وأمانة سر: معتز مدحت، ووليد رشاد.



كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي، غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".



وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.