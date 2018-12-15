ضبط تاجر "استروكس" بالبحيرة

ألقى ضباط مباحث قسم أول الفيوم، القبض على عاطل بحوذته كمية من مخدر الاستروكس بقصد الاتجار.



تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بورود معلومات للمقدم أحمد الهاين رئيس مباحث قسم أول عن اتجار "إسلام ح"، 22 سنة، عاطل، في المواد المخدرة على نطاق واسع وتخصصه في توزيع مخدر الاستروكس على المدمنين.



على الفور أصدر مدير الأمن توجيهاته بسرعة تقنين الإجراءات القانونية وضبط المتهم متلبسًا، فتنكر الرائد مصطفي قرني معاون المباحث في صورة تاجر مخدرات وتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوق فيها والاتصال بالمتهم وطلب شراء كمية من المخدر.



وعقب الاتفاق على السعر والكمية المطلوبة تم تحديد موعد للتسليم ليفاجأ المتهم بأن العميل هو ضابط المباحث، فألقي القبض على المتهم وبحوذته 150 جرامًا من الاستروكس وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات البيع.



تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8439 إداري قسم أول لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.