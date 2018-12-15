غدًا.. "القومى للإدارة" يطلق برنامجا تدريبيا عن التخطيط الاستراتيجى

يعقد المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا، برنامج "التخطيط الاستراتيجي" الذي ينظمه المعهد في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري، حيث تستهدف الحلقة الأولى من البرنامج التدريبي رؤساء أقسام التخطيط والمشروعات، لإدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وذلك في إطار الخطة التدريبية للمعهد والمنوط به تنفيذها وتعزيزًا لمبادرات الإصلاح في الإدارة العامة.



ومن جانبها أشارت الدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أنه تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم لترشيح 27 من رؤساء أقسام التخطيط والجودة بالإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة للمشاركة بالبرنامج التدريبي والذي يأتي إيمانا بدور المعهد في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة لمواكبة التطورات المتلاحقة للنظم التعليمية والتكنولوجية والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في ضوء إستراتيجية تطوير منظومة التعليم المصري ما قبل الجامعي.



وتابعت أن برنامج التخطيط الاستراتيجي يأتي استكمالًا لمبادرات الإصلاح في الإدارة العامة والتي يقوم بها المعهد القومي للإدارة بما يتسق مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية "مصر2030" بهدف الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة سعيًا لخلق جهاز إداري كُفء وفعال قادر على إدارة موارد الدولة ويستطيع القيام بدوره في عملية التنمية ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة.



يشار إلى أن المعهد القومي للإدارة كان قد عقد برنامجًا تدريبيًا مؤخرًا حول منظومة التميز الحكومي بجمهورية مصر العربية والذي جاء بهدف تدريب عدد من المدربين من المعنيين بتدريب الجهات الحكومية على جائزة التميز الإماراتية GEM والجيل الرابع من معايير التمييز.