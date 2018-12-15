جريفيث: بعثة لمراقبة هدنة وقف إطلاق النار فى الحديدة
دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، لنشر عاجل لمراقبي الأمم المتحدة للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ميناء ومدينة الحديدة الإستراتيجية.
وقال جريفيث- وفقا لقناة العربية الإخبارية اليوم السبت: إن التواجد السريع في المكان جزء ضروري من الثقة المطلوبة المصاحبة لتطبيق اتفاق الخميس بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، الذي تم التوصل إليه بعد 8 أيام من المفاوضات في السويد.
وأضاف أن الميجور جنرال باتريك كاميرت الهولندي سيقود بعثة المراقبة، ويمكن أن يتواجد في المنطقة بحلول منتصف الأسبوع المقبل.