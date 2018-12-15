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السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:39 ص

ضبط عاطل قبل ترويجه 8 كيلو حشيش بالعاشر من رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2435884

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، القبض على تاجر مخدرات، قبل ترويجه 8 كيلوات من مخدر الحشيش، في احتفالات رأس السنة بمدينة العاشر.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، برئاسة العقيد أحمد رمضان، عن اتجار "إبراهيم. ج. خ. ف" 27 سنة عاطل، في المواد المخدرة على نطاق واسع خاصة مخدر الحشيش بمدينة العاشر من رمضان.

تمكنت مأمورية، بمعرفة المقدم شاكر الفقي، الضابط بفرع الإدارة، برئاسة العميد محمد عرفة، رئيس مكافحة المخدرات لفرع شرق الدلتا، وبإشراف اللواء معتز توفيق، واللواء حلمي عبد العزيز، وكيلا مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من عمل كمين له بالقرب من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة العاشر من رمضان، وضبط بحوزته 84 طربة من مخدر الحشيش "بسكوتة" تزن حوالي 8 كيلوجرامات، ومبلغ مالى.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13508جنايات قسم أول العاشر من رمضان.

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