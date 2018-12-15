انتظام حركة المرور بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية القاهرة والجيزة، حالة من الانتظام المروري، فكانت أغلب الشوارع الرئيسية تسودها السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أى حوادث.



وشهد طريق كورنيش النيل انتظاما مروريا في أغلب أماكنه من نزلة المعادي والدائري والاتجاه الآخر نحو المنيل وامتداد كوبري عباس ثم الجيزة، وشهد كوبري دار السلام المؤدي إلى دار السلام والبساتين سيولة مرورية، مع بعض الكثافات عند منطقة أبو أشرف، كما شهد محور المشير المتجه إلى القطامية والقاهرة الجديدة سيولة تامة في حركة السير، وكذلك شارع التسعين الذي شهد انتظاما في حركة السير أعلاه.



وانتظمت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، إضافة إلى المداخل المؤدية للميدان.



كما شهد طريق صلاح سالم حركة سير منتظمة باستثناء منطقة نفق العروبة وبعض الكثافات باتجاه المطار، وتكرر الأمر بالطريق الدائري الذى شهد سيولة مرورية، في أغلب أماكنه ما عدا بعض الكثافات المتحركة عند نفق السلام المتجه إلى المرج، وأيضًا ظهرت سيولة مرورية بمحيط ميدان وشارع رمسيس.



وفي محافظة الجيزة شهد محور 26 يوليو القادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان سيولة تامة في الاتجاهين.



كما انتظمت حركة السير بشارع الهرم من منطقة الأهرامات حتى منطقة الطوابق، باستثناء مدخل نفق الجيزة الذي شهد تباطؤا في حركة السيارات، وانتظمت حركة السير بصورة كبيرة في شارع فيصل الذي شهد حركة سير منتظمة، وتباطأت حركة السير قليلا أعلى كوبري صفط اللبن باتجاه الجيزة ومحيط جامعة القاهرة، كما ظهرت بعض الكثافات في نزلة المريوطية من الطريق الدائري اتجاه المنيب.