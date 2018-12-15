مصرع سائق في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

لقي سائق مصرعه، صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي نقل بطريق الدلنجات دمنهور بالبحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، إخطارًا من المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، بوقوع حادث تصادم بطريق دمنهور الدلنجات (فرعى) أمام عزبة زويل دائرة المركز.



بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين حدوث تصادم بين السياره رقم "ل ى ب 6945 "(نقل بمقطوره) قيادة "عبد المنعم س غ"، 34 سنة، سائق، والسيارة رقم "ل ط أ 4186 "(نقل) قيادة "على م ه"21 سنة، سائق، أثناء سير السياره الأولى بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالسياره الثانية والتي تصادف قدومها بالاتجاه المقابل.



أسفر الحادث عن وفاة قائد السياره الثانية، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وتحرر المحضر 3338 لسنة 2018 جنح المركز وجار العرض على النيابة العامة.