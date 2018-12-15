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اقتصاد
السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:30 ص

وزير أوغندى: الصين تساعدنا على تحقيق حلم التنمية

إدوارد كاتومبا
إدوارد كاتومبا
أ ش أ
dostor.org/2435880

أعلن وزير الدولة الأوغندى لشئون الأشغال "إدوارد كاتومبا" أن الصين تساعد أوغندا على تحقيق حلمها بأن تصل إلى وضع الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2020.

وقال الوزير الأوغندى في تصريحات لوسائل الإعلام" إن الشركات الصينية تتولى تنفيذ معظم المشروعات الرائدة مثل توسعة مطار عنتيبى وطريق "كمبالا - عنتيبى"، وإن أوغندا ترحب بمساهمات هذه الشركات فى مجال البنية الأساسية".

وأضاف " إن المشروعات التى تنفذها شركات صينية تستحق ما تتكلفه من مال بسبب جودة العمل فيها،وإن الشركات الصينية تقوم بتشغيل كثيرا من المواطنين المحليين وتنقل المهارات إليهم، وتابع:"إن الصين وشركاتها تشارك فى عملية التنمية بأوغندا، وهم يساعدوننا على تحقيق حلمنا وهو ان نحول دولتنا إلى دولة من الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2020، وإن أوغندا لايمكن أن تحقق هذا الهدف بدون إيجاد بنية أساسية جيدة".

وأشار وزير الدولة الأوغندى إلى أن البنية الأساسية الجيدة ستؤدى إلى خفض تكلفة السيارات والتقليل من وقت السفر، وستساهم فى تحقيق التنمية بأوغندا.

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