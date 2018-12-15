إيطاليا تدعم صندوق البنية الأساسية فى الصومال بـ 1.2 مليون دولار

أعرب السفير الايطالي لدى الصومال "كارول كامبانيلى"، عن تعهد بلاده بالمساهمة بمبلغ تعادل قيمته 1.2 مليون دولار لدعم صندوق البنية الأساسية فى الصومال.



جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاق بشأن دعم صندوق البنية الأساسية فى الصومال، شارك فيها ألبرت مافوسير ممثل بنك التنمية الأفريقي لدى الصومال، ووزير التعمير والأشغال العامة الصومالى عبد الفتاح محمد إبراهيم.



وأعرب السفير الايطالي عن تقديره لجهود بنك التنمية الأفريقي الرامية إلى الاستثمار فى مجال البنية الأساسية فى الصومال.



كما أكد أهمية دراسات التقييم التى يجريها البنك بشأن احتياجات الصومال فى قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحى.



يذكر أن المساهمة الايطالية الجديدة فى هذا الصندوق أدت إلى زيادة إجمالى مساهمتها فيه إلى حوالى 3.2 مليون دولار لتصبح بذلك ثانى أكبر المساهمين فى الصندوق بعد بنك التنمية الأفريقي، كما أن صندوق البنية الأساسية فى الصومال يديره بنك التنمية الأفريقي ويهدف إلى دعم جهود الصومال وشركائها فى مجال التنمية لتعزيز السلام وتسريع عملية التنمية والإنعاش الاقتصادي بطريقة شاملة ومستدامة.