كينيا: التعاون مع الصين فى مجال البحوث يعزز العلاقات الثنائية

أكدت وزيرة التعليم الكينية "امينة محمد" أن التعاون مع الصين فى مجال البحوث يعزز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين.



وأعربت الوزيرة - فى كلمة ألقتها فى المركز الصينى الأفريقى للبحوث المشتركة الذى أقيم فى جامعة جومو كينياتا للتكنولوجيا والزراعة- عن تقديرها للدعم الذى تقدمه الصين للبحوث العلمية والابتكارات، وقالت إن مشروعات البحوث المشتركة التى تمولها الصين تساعد على تحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على البيئة فى القارة الأفريقية.



وأضافت قائلة "إن مركز البحوث الصينى الأفريقى سيؤدى إلى تعزيز التعاون لتدريب الموارد البشرية حتى يمكن إعطاء قوة دفع لتحقيق التنمية على المدى الطويل فى كينيا "، مشيرة إلى أن المركز سيعطى قوة دفع إضافية للجهود التى تبذلها الجامعة لتشجيع البحوث والابتكارات.



وأكدت أن الجامعات الكينية أصبحت مراكز للابتكار، وأن ذلك يساعد على الإسراع بتحقيق الاستراتيجيات الكينية فى مجال التنمية.



وأعربت وزيرة التعليم الكينية عن تفاؤلها بأن المركز الصينى الأفريقى للبحوث المشتركة سيضمن اجراء البحوث المتطورة وتحقيق ابتكارات تكنولوجية متنوعة فى مجال العلوم والتكنولوجيا المختلفة، مشيرة إلى أن العلاقات بين كينيا والصين علاقات راسخة وأدت إلى تطوير الشراكة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين البلدين.

