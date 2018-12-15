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اقتصاد
السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:26 ص

اليابان تقدم 21 مليون دولار منحة لزيمبابوى لإصلاح الطرق

اليابان تقدم 21 مليون
أ ش أ
dostor.org/2435876

أعلنت اليابان عن تقديم منحة قيمتها 21 مليون دولار إلى زيمبابوى للمساعدة فى تمويل مشروع لإصلاح طريق "ماكوتى - تشيراندو" الذى يشكل أحد قطاعات ممر الشمال والجنوب.

وقد وقع السفير اليابانى لدى زيمبابوى " توشيوكى إيوادو " على مذكرات فيما يتعلق بهذا الشأن مع وزير المالية والتنمية الاقتصادية فى زيمبابوى، وذكرت السفارة اليابانية أنه يتم تقديم المنح اليابانية لغرض المساعدة على الحصول على منتجات أو خدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن المنحة اليابانية لزيمبابوى سيتم استخدامها لإصلاح طريق "ماكوتى - تشيروندو" بهدف التقليل من الحوادث التى تقع على هذا الطريق، خاصة بعد تسجيل وقوع 110 حوادث عليه خلال عام 2016، وتستخدم الشاحنات الثقيلة التى تنقل البضائع إلى زامبيا ودول أخرى فى منطقة شرق أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الطريق بكثافة.

ومن المتوقع أن يزداد حجم البضائع التى يتم نقلها عبر هذا الطريق عندما يتم استكمال مشروع إصلاحه فى أوائل عام 2021، ونظرا لأنه يعتبر أهم طريق فى زيمبابوى فإنه يلعب دورا رئيسيا فى التنمية الاقتصادية هناك.

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