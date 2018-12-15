أوباسانجو يدعو لتعزيز العلاقات الأفريقية الصينية لاحتواء الفقر

دعا الرئيس النيجيرى الأسبق " أولوسيجون أوباسانجو " إلى تعزيز العلاقات الأفريقية الصينية من أجل احتواء مشكلة الفقر فى القارة الأفريقية.



وقال الرئيس النيجيرى الأسبق - فى كلمة ألقاها فى منتدى نظمته السفارة الصينية فى أبوجا تحت عنوان " عهد جديد من أجل التعاون الصينى الأفريقى والشراكة من أجل السلام والأمن والتنمية " - " إن تعزيز العلاقات سيكون مفيدا لأفريقيا، وإن هناك الكثير الذى يمكن أن تستفيده أفريقيا من الصين ".



ومضى قائلا " انه يتعين على الصين وأفريقيا الدخول فى شراكة إستراتيجية فى مجالات المنح والقروض طويلة وقصيرة الأجل لأن ذلك سيساعد على توفير الحصول على المهارات وتحسين التجارة والبنية الأساسية ".



وأكد اوباسانجو انه يتعين تنشيط التعاون بين نيجيريا والصين من أجل التخفيف من مشكلة الفقر فى نيجيريا، وتابع:" انه يتعين السعى من أجل التوصل لحل دائم لمشكلة الفقر، ولقد كانت الصين نموذجا جيدا لدولة كافحت الفقر، حيث تمكنت خلال جيل واحد من انتشال حوالى خمسمائة مليون شخص من الفقر ".



ودعا الرئيس النيجيرى الأسبق الصين إلى تعليم الدول الأفريقية كيفية مكافحة الفقر، مضيفًا أن الصين قامت بتوفير 13 مليون فرصة عمل فى مناطق حضرية، ويجب أن تتركز علاقات أفريقيا مع الصين على العمل من التقليل من الفقر.



وأشار إلى أن الصين قامت بتحسين الأوضاع فى مجالى الأمن والسلام، وأنه لا يمكن إحراز تقدم بدون تحقيق السلام والأمن والاستقرار.

