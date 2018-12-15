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السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:24 ص

رؤساء البعثات الأجنبية فى كينيا يؤكدون ضرورة تكثيف جهود مكافحة الفساد

رؤساء البعثات الأجنبية
أ ش أ
dostor.org/2435874

أكد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى كينيا ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الفساد هناك.

جاء ذلك فى بيان مشترك أصدره رؤساء البعثات الدبلوماسية فى كينيا، ووقع عليه سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والدنمارك والسويد وسويسرا وهولندا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وبولندا وجمهورية السلوفاك ورومانيا والمفوض السامى البريطانى والمفوض السامى الاسترالي والمفوض السامى الكندى والقائم بالأعمال النرويجى والقائم بالأعمال الايرلندى.

وقال رؤساء البعثات الأجنبية فى بيانهم المشترك" إن الفساد تسبب فى تقويض الرخاء والأمن والديمقراطية فى كينيا منذ فترة طويلة، ونحن نرحب بجهود الرئيس الكينى لمكافحة الفساد، ونحث السلطة القضائية فى كينيا على اتخاذ اجراء سريع يتناسب مع حكم القانون لضمان إجراء محاكمات عادلة وتحقيق العدالة ".

وأضافوا:" انه لا توجد دولة خالية من الفساد، وقد واجه كثير منا تحديات فيما يتعلق بهذا الشأن، ولكن الأمر يتطلب وجود قيادة سياسية كينية قوية وأن يكون هناك إلتزام بعدم التسامح إزاء الفساد، وأن تعمل الحكومة وكافة الوكالات المختصة بتنفيذ القانون معا من أجل مكافحة الفساد ".

وأضاف البيان " إنه إذا ظهر دليل على وجود فساد، فإنه يتعين محاكمة المسئول عن ذلك بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أو صلاته الشخصية أو حزبه السياسي، ويتعين محاسبة الأفراد أو المنظمات التى تثبت إدانتها بتهمة السرقة أو غيرها ".

وأكد أن الكينيين يحتاجون إلى مؤسسات ونظم قوية موثوق بها من أجل تقليص الفرص المؤدية إلى الفساد، ويتعين عليهم اتخاذ إجراء حاسم وإجراء التغييرات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأشار رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى كينيا إلى أنهم يقفون إلى جانب الكينيين وسيستمرون فى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد.

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