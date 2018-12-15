اتفاق بين أوغندا والصين لاستكشاف حقول "حزام النفط"

وقعت "شركة النفط الوطنية الأوغندية" UNOC مذكرة تفاهم مع "مؤسسة النفط الصينية لاستكشافات الأوفشور" Cnooc، كبرى شركات النفط الصينية، لتنسيق جهود استكشاف وتنمية حقول النفط في حزام النفط الأوغندي في إقليم ألبرتين جاربين.



ونقلت صحيفة "ديلي مونيتور" عن مصادر من بكين قولها إن المغزى الرئيسي لمذكرة التعاون هو الإسراع في بداية عمليات الاستكشاف في المناطق المحددة ودعم الإنتاج المخطط لعملية تنمية المناطق المهمشة، فضلًا عن مساعدة شركة النفط الوطنية الأوغندية على الانخراط في أنشطة الاستكشاف والتهيؤ لكي تصبح المشغل الرئيسي مستقبلًا، ولاسيما أنها تشرف حاليًا على 15 في المائة من الرخص الحكومية الممنوحة البالغ عددها 9 رخص إنتاج نفطي في حقول تشغلها شركات دولية؛ "توتال إي & بي"، و"كنوك" الصينية، و"تولوأويل" الإنجليزية الأيرلندية.



ويقدر الإنفاق الرأسمالي لتنمية حقول النفط في أوغندا بنحو 6.7 مليار دولار (بما يعادل 24 تريليون شلن أوغندي)، لكن حصة الشركة الأوغندية بما فيها الاستثمارات، ستتحملها الشركات النفطية العالمية لحين امتلاك الشركة الوطنية القدرات المالية الكافية.

