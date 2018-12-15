معهد دولي يحث الغرب على المشاركة فى المنتدى الصينى للتعاون مع أفريقيا

حث المعهد الهولندى للعلاقات الدولية الدول الغربية، على المشاركة بصورة نشطة فى منتدى التعاون الصينى الأفريقى الذى أنشأته الصين للتعاون مع أفريقيا وتفعيل المشاركة فى اجتماعاته السنوية.



جاء ذلك فى معرض تقرير أعده المعهد تحت عنوان "كيف تخسر الولايات المتحدة بينما يتزايد التواجد الصينى فى أفريقيا ؟ وأوضح أن الصين تقوم بدور هام ومتزايد فى التنمية والشئون الاقتصادية العالمية، وليس فى افريقيا فقط، بينما تفتقر جهات مانحة راسخة مثل الولايات المتحدة إلى رؤية متسقة بالنسبة لأفريقيا وذلك فى الوقت الذى يتراجع فيه أيضا النفوذ الأمريكى فى القارة الأفريقية".



وأضاف المعهد فى تقريره "ان الصين تقوم بزيادة حجم الاستثمارات المالية فى أفريقيا، وقد برزت خلال عام 2016 كدولة رائدة فى توفير فرص العمل فى القارة الأفريقية، وتزايدت المشروعات التى تمولها الصين بنسبة 106 فى المائة".



وتابع "إن التدفقات المالية من الصين إلى داخل أفريقيا تأخذ شكل مساعدات تنمية من خلال المنح والقروض، وإن المعونة والاستثمارات الصينية فى الدول الأفريقية تقوم على أساس المنفعة المتبادلة فى إطار برنامج التعاون بين الجنوب والجنوب".



وذكر المعهد فى تقريره أن انتهاج بكين لإستراتيجية شاملة للاستثمار والمعونة فى أفريقيا يبرهن على المرونة والقدرة على التكيف، بينما فشلت الولايات المتحدة فى تولى قيادة النمو الاقتصادى والتنمية فى أفريقيا، مشيرا إلى ضرورة سعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لإيجاد طرق جديدة لإعادة ترتيب أوضاعهما من الناحية الإستراتيجية.

