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السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:20 ص

اليوم.."سعفان" يعلن عن تسليم هويات مستحقي معاشات التقاعد بالعراق

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2435868

يعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ظهر اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، بحضور وفد من دولة العراق برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي للإعلان عن تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بعض أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

وقال سعفان، إنه من المقرر أن يقوم الوفد خلال فترة زيارته للقاهرة التي تمتد لمدة أسبوع، في استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدني في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول علي المستحقات، أو أي مستندات تكون في حوزتهم.

وشدد على أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد عن 27 عاما منذ 1991.

وأردف إن الوزارة سبق أن أكدت أنها على أتم استعداد لتذليل أية معوقات فى هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أى بيانات قد يطلبها الجانب العراقى دون أى غبن يقع على المستحقين بعد مرور هذه السنوات التى ليس لهم دخل فى تأخير صرف معاشاتهم فيها.

يضم الوفد العراقي أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين علي، وعادل كريم عاكول بالهيئة.

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