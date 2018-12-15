الصين تضخ 620 مليون دولار في أكبر مشروع للأسمدة في أوغندا

تترقب أوساط قطاع التعدين والمناجم في أوغندا كشف الحكومة خلال الأسابيع المقبلة النقاب عن أكبر مشروع للمناجم خلال الثلاثين عامًا الماضية، بإقامة "مجمع سوكولا المتكامل" لإنتاج الأسمدة برأسمال مشترك مع الصين التي تمول الجانب الأعظم فيه باستثمارات إجمالية قدرت بنحو 620 مليون دولار، ويستهدف تلبية احتياجات الأسواق والطلب المتزايد من جانب القطاع الزراعي في البلاد على الأسمدة.



ويأتي الحديث عن المشروع المرتقب في أعقاب زيارة المستشار السياسي الصيني البارز، وانج يانج، إلى أوغندا ضمن جوله قام بها أخيرًا لتدعيم علاقات بلاده مع عدد من البلدان الأفريقية. ومن المنتظر أن يسهم المشروع الجديد في زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوغندا خلال العام الجاري، وكانت تلك الاستثمارات بلغت 1.2 مليار دولار في عام 2012، غير أنها تراجعت بشدة في عام 2016 لتسجل 541 مليون دولار.



وتأمل أوغندا أن يساعدها ذلك المشروع في زيادة إنتاجها من الأسمدة لزيادة جودة أراضيها الزراعية لتحقيق وفرة في الإنتاج الزراعي لمواجهة النمو السكاني المتصاعد فضلًا عن تصدير الفائض إلى البلدان المجاورة لجلب عملات صعبة لتنمية الاقتصاد المحلي.

