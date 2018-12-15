القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
اقتصاد
السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:14 ص

البنك وصندوق النقد الدوليان يمنحان ليبيريا الضوء الأخضر لقرض بـ536 مليون دولار

البنك وصندوق النقد
أ ش أ
dostor.org/2435862

قال وزير الإعلام الليبيري، إيوجين ناجبي، إن سلطات بلاده أجرت مباحثات في العاصمة مونروفيا مع مؤسسة "إيتون فينانس بي تي إي ليمتد" للتوصل إلى تفصيلات مالية وفنية بشأن اتفاق القرض المقترح بقيمة 536 مليون دولار.

من جهته، قال وزير المالية والتنمية، صمويل تويه، في تصريحات منفصلة إن شركاء دوليين أعطوا بلاده الضوء الأخضر لضمان قرض "إيتون" شريطة أن تكون كافة البنود المتعلقة به متسقة مع الممارسات الدولية المثلى وأن تتم عبر نظام التمويل الدولي، مؤكدا أن الحكومة الليبيرية مسؤولة ولن تنخرط في أي عقود صورية أو زائفة تلحق الضرر باقتصاد البلاد.

وفي رد غير مباشر على الجدل المحلي والدولي المثار بشأن مدى جدوى القرض الذي سيتم توجيهه لإنشاء شبكة طرق في أقاليم غرب البلاد وجنوبها الشرقي، قال مسؤول المالية الليبيري "إن مؤسسة إيتون وافقت على أن يتم تحويل الأموال عبر بنوك تجارية معترف بها ".

المعروف أن الرئيس الليبيري، جورج وياه جعل تشييد الطرق أحد أعمدة أجندته الرامية إلى تحسين البنية التحتية للفقراء والمناطق النائية، ويتوق مواطنو البلاد المهمشون إلى رؤية تغييرات اقتصادية واجتماعية حقيقية تحدث على أرض الواقع تخفف من وطأة الأوضاع الاقتصادية.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

"الاتجار بالبشر" وأنصار بيت المقدس" أبرز محاكمات اليوم

زيارة السيسي للنمسا غدًا تتصدر اهتمامات الصحف

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 23 درجة

أسعار الذهب اليوم السبت 15/ 12/ 2018

ads
الأكثر قراءة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

أسباب حريق حقل بترول بـ"رأس سدر"

ألبومات الصور

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

أسباب حريق حقل بترول بـ"رأس سدر"

كشكول

«التعليم العالى» يستعرض تقرير مؤتمر « الدراسات البيئية الدولي الرابع»

«أمهات مصر»: نرفض استمرار دراسة رياض الأطفال حتي 24 يناير

تمريض عين شمس ينظم حملات توعية لطلاب المدارس

ننشر النتيجة الرسمية لأوائل مناطق المعاهد الأزهرية للمرحلة الإعدادية فتيات

دورات إلزامية لأعضاء هيئة تدريس أصول الدين بطنطا للتعريف بمفهوم الجودة

الأمصار

طائرة أمريكية تعود أدراجها بسبب قلب بشري على متنها

المندوب الفلسطيني يشكو إسرائيل لدى الأمم المتحدة

بعدما نشرت الشرطة صورته.. مجرم يتواصل مع الأمن بالفيسبوك: أنتظروني سأحضر

الشرطة العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالبصرة

بعد يوم من ختام المشاورات.. عودة القتال من جديد لمدينة الحديدة اليمنية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

الرئيس المكسيكى الجديد يقترح تشريع "الموت الرحيم"

الكينيون يخشون على وظائفهم بسبب البضائع الصينية الرخيصة

ماكينات حياكة صينية لنساء ناميبيا لدعم المشروعات متناهية الصغر

الصحة

الماغنيسيوم يساعد فى تحسين كفاءة فيتامين "D"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎