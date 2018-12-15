اليوم وغدًا.. "عشان احنا واحد" بمركز طلعت حرب الثقافي

يستقبل مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، في الخامسة مساء اليوم وغدا الأحد٬ العرض المسرحي "عشان احنا واحد" من إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة سلوي علوان الثقافية.



مسرحية "عشان احنا واحد" بطولة 20 ممثل وممثلة من ذوي القدرات الخاصة " ضعاف سمع ـ مكفوفين ـ معاقين ذهنياـ معاقين حركيا"، يقومون بالتمثيل والغناء والاستعراض، ويدور العرض حول "نورا" الفتاة التي تُري مجموعة من ذوي القدرات الخاصة العالم الجديد، وتراه نورا لأول مرة معهم، وتبدأ رحلتها لتكتشف أنها أمام أبطال حقيقيين ومتحدي إعاقة يتغلبون علي صعوبات الحياة وقادرون علي فعل كل شئ لأننا جميعا واحد.



العرض ألحان أمير موسي، أشعار حامد السحرتي، استعراضات يوسف إمام، ديكور أحمد جمال، سيناريست منار البيه، المخرجان المنفذان سوزان مدحت، كريم فراج، تأليف وإخراج خالد حسونة.

