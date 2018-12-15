اليوم.. بدء فعاليات الدورة الـ11 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير

تبدأ صباح اليوم السبت فعاليات الدورة الـ11 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، والذي يستمر حتى 29 ديسمبر.



وأكد الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، أن هذه الدورة يشارك فيها 24 فنانًا، منهم 14 فنانًا، هم: «Anastasiya Beanie أنستازيا بيني " أوكرانيا"، وLena Khvichia لينا كافيتشيا "لتوانيا"، وMaria Sideri ماريا سيديرى "اليونان"، وSomentah Maity ثوماننه مايتي "الهند"، وRoger Dale روجير دال" فرنسا"، وEkatrina Greechani إيكاترينا جريشانى "روسيا"، وSonia Ceccotti سونيا تشيكوتي "إيطاليا"، وMilos Miki ميلوس ميكي "مونتينجرو ـ الجبل الأسود"، وJelena Tamburic يلينا تامبوريك "صربيا"، ومياسة السويدى"البحرين"، ليلى السهيلى "تونس"، ورولا شمس الدين حلبى "لبنان"، وسمير الدهام "المملكة العربية السعودية"، وجهاد العامرى "الأردن"».



ومن مصر تسعة فنانون، هم: «عماد أبو زيد، مجدى أنور، إسلام زاهر، أسماء النواوى، جمال الخشن، عبد السلام سالم، ميرفت شاذلى، صالح السنوسى، إبراهيم خطاب».



ومن شباب الورشة يشارك 8 فنانون، الذين فازوا بجائزة المشاركة في ملتقى الأقصر خلال مشاركتهم بصالون الشباب، وهم: «شيماء محمد الألفى، سارة عادل عبد القوى، حسين سيد ياسين، إسلام أحمد الريحانى، سميحة محمد تهامى، ماجى عاطف مريد، صلاح الدين أحمد محمد، فاطمة رمضان سيد».



فيما قال الدكتور إبراهيم غزالة، قوميسير عام الملتقى، إن هذه الدورة من عمر الملتقى تتميز بتنوع المشاركين من مختلف القارات والثقافات، مما يثري الملتقى الذي تجاوز عقده الأول ويسير بخطى ثابتة في عقده الثاني، مما يساهم في تأكيد على أهمية قوة مصر الناعمة في تحقيق ريادتها الحضارية، كما أن الملتقى أصبح يحظى وسط ملتقيات التصوير العالمية بشهرة كبيرة، وضحت من كم طلبات المشاركة التي تقدمت لإدارة الملتقى للمشاركة في فعالياته.



ونوه " غزاله" أن مشاركة الشباب بالملتقى تأتي لتحقيق تواصل الأجيال، وإتاحة الفرصة لهم بالاحتكاك بفنانين وثقافات من مختلف دول العالم؛ لإثراء تجربتهم الفنية.