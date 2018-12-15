القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
الثقافة
السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:49 ص

اليوم.. بدء فعاليات الدورة الـ11 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير

اليوم.. بدء فعاليات
اليوم.. بدء فعاليات الدورة 11 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير
نضال ممدوح
dostor.org/2435820

تبدأ صباح اليوم السبت فعاليات الدورة الـ11 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، والذي يستمر حتى 29 ديسمبر.

وأكد الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، أن هذه الدورة يشارك فيها 24 فنانًا، منهم 14 فنانًا، هم: «Anastasiya Beanie أنستازيا بيني " أوكرانيا"، وLena Khvichia لينا كافيتشيا "لتوانيا"، وMaria Sideri ماريا سيديرى "اليونان"، وSomentah Maity ثوماننه مايتي "الهند"، وRoger Dale روجير دال" فرنسا"، وEkatrina Greechani إيكاترينا جريشانى "روسيا"، وSonia Ceccotti سونيا تشيكوتي "إيطاليا"، وMilos Miki ميلوس ميكي "مونتينجرو ـ الجبل الأسود"، وJelena Tamburic يلينا تامبوريك "صربيا"، ومياسة السويدى"البحرين"، ليلى السهيلى "تونس"، ورولا شمس الدين حلبى "لبنان"، وسمير الدهام "المملكة العربية السعودية"، وجهاد العامرى "الأردن"».

ومن مصر تسعة فنانون، هم: «عماد أبو زيد، مجدى أنور، إسلام زاهر، أسماء النواوى، جمال الخشن، عبد السلام سالم، ميرفت شاذلى، صالح السنوسى، إبراهيم خطاب».

ومن شباب الورشة يشارك 8 فنانون، الذين فازوا بجائزة المشاركة في ملتقى الأقصر خلال مشاركتهم بصالون الشباب، وهم: «شيماء محمد الألفى، سارة عادل عبد القوى، حسين سيد ياسين، إسلام أحمد الريحانى، سميحة محمد تهامى، ماجى عاطف مريد، صلاح الدين أحمد محمد، فاطمة رمضان سيد».

فيما قال الدكتور إبراهيم غزالة، قوميسير عام الملتقى، إن هذه الدورة من عمر الملتقى تتميز بتنوع المشاركين من مختلف القارات والثقافات، مما يثري الملتقى الذي تجاوز عقده الأول ويسير بخطى ثابتة في عقده الثاني، مما يساهم في تأكيد على أهمية قوة مصر الناعمة في تحقيق ريادتها الحضارية، كما أن الملتقى أصبح يحظى وسط ملتقيات التصوير العالمية بشهرة كبيرة، وضحت من كم طلبات المشاركة التي تقدمت لإدارة الملتقى للمشاركة في فعالياته.

ونوه " غزاله" أن مشاركة الشباب بالملتقى تأتي لتحقيق تواصل الأجيال، وإتاحة الفرصة لهم بالاحتكاك بفنانين وثقافات من مختلف دول العالم؛ لإثراء تجربتهم الفنية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ أقل من شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ أقل من شهرين

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

تقرير: أستراليا ستعترف "بالقدس الغربية" عاصمة لإسرائيل

حظك اليوم.. السبت 15 ديسمبر 2018 لجميع الأبراج الفلكية

موعد مباراة الترجى التونسى والعين الإماراتى والقنوات الناقلة

أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

ads
الأكثر قراءة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

أسباب حريق حقل بترول بـ"رأس سدر"

ألبومات الصور

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

أسباب حريق حقل بترول بـ"رأس سدر"

كشكول

ننشر النتيجة الرسمية لأوائل مناطق المعاهد الأزهرية للمرحلة الإعدادية فتيات

دورات إلزامية لأعضاء هيئة تدريس أصول الدين بطنطا للتعريف بمفهوم الجودة

خلال مؤتمر حق المعلم.. تنظيم 5 ورش عمل للخروج بتوصيات تلخص مطالب المعلمين

البحيرة الأزهرية تجتمع بأولياء أمور طلاب الشعبة الإسلامية بالقاهرة

انطلاق مسابقة تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف الموسم الرابع

الأمصار

طائرة أمريكية تعود أدراجها بسبب قلب بشري على متنها

المندوب الفلسطيني يشكو إسرائيل لدى الأمم المتحدة

بعدما نشرت الشرطة صورته.. مجرم يتواصل مع الأمن بالفيسبوك: أنتظروني سأحضر

الشرطة العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالبصرة

بعد يوم من ختام المشاورات.. عودة القتال من جديد لمدينة الحديدة اليمنية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

توقعات بوصول عدد الزوار الأجانب في اليابان إلى 30 مليونا

غلق منطقة وسط روما التاريخية أمام حافلات السياح الكبيرة

يتهم زوجته بالإرهاب للتخلص من أعبائها المالية فى أمريكا

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

تحذير من الإصابة بالنوبات القلبية عشية عيد الميلاد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎