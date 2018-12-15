البابا تواضروس عن حادث المنيا: ننتظر إجراءات سريعة وحاسمة وقوية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن التشدد مع الفقر وضيق الأفق ينشئ بيئة خصبة للإرهاب.



وأضاف البابا تواضروس، أن المنيا تعاني من نقص في التنمية وتحتاج إلى معاملة خاصة وتكثيف في المشروعات سواء التعليم أو الثقافة أو التنمية، لافتًا إلى أن تكرار الحوادث ونقاط التوتر في المنيا يستدعي تدخل المسؤولين.



جاء ذلك في سياق حديث قداسته مع الإعلامي ممدوح ستالين في برنامج "لقاء خاص" الذي أذيع على قناة "Me Sat" القبطية الأرثوذكسية منتصف الليل.



وعن حادث المنيا الأخير قال قداسة البابا، إن الأمر في يد القضاء، وننتظر إجراءات سريعة وحاسمة وقوية لهذا الحادث الأليم، ونحن نتابع الأمور مع الأنبا مكاريوس ومع المسئولين المعنيين.



وأضاف: "عماد وابنه لهم صيت حسن ورصيد طيب وسط المجتمع ولهم علاقات طيبة مع الجميع".



وعن المشكلات التي تواجه الكنيسة والمسيحيين قال قداسته: نحن نعمل في هدوء والأمور تحتاج إلى التعقل ونتعامل مع كل موقف في حدوده.



وأضاف: الله ضابط الكل محب للبشر بدون استثناء وفِي نفس الوقت هو صانع الخيرات نحن نعيش هذا الإيمان، والكنيسة عبر عشرين قرن من الزمان وهي تمر بمثل هذه الأحداث.. ولكنها مازالت قوية".



وشدد على أن الكنيسة كيان روحي قديم مبني على شعب فهو كيان شعبي بلا اتجاهات سياسية وله مسؤولية اجتماعية تجاه أبناء المجتمع.



وعما يردده البعض بأن الكنيسة تتأخر في التعليق على الأحداث قال قداسة البابا: "نحن ندقق في بياناتنا ولا نقول كلامًا إلا بعد تدقيق وفحص والبعض يعتبر أن هذا تأخير ولكنه تدقيق لا تأخير".



واقترح قداسته أن تقوم عدة مبادرات في أوساط الشباب ولا سيما في المنيا لإزالة حالة الاحتقان الذي خلفته الأحداث المتتالية التي وقعت هناك.