إصابة 56 فلسطينيًا خلال مواجهات ليلية مع الاحتلال قرب رام الله

أصيب 56 فلسطينيًا بجراح وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، فجر السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في محيط منزل فلسطيني يستعد الجيش لهدمه، وسط الضفة الغربية.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي لها، إن طواقمها تعاملت مع 56 مصابًا بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في محيط منزل عائلة "أبو حميد"، بمخيم الأمعري قرب رام الله.



وأوضحت الجمعية، أنه جرى نقل 6 مصابين لمجمع فلسطين الطبي الحكومي لتلقي العلاج.