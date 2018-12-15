القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
عالم
السبت 15/ديسمبر/2018 - 04:55 ص

فرنسا أمام موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء.. اليوم

فرنسا أمام موجة خامسة
فرنسا أمام موجة خامسة من احتجاجات السترات الصفراء
وكالات
dostor.org/2435813

أعلنت السلطات الفرنسية نشر عشرات الآلاف من الشرطة في أنحاء البلاد ونحو ثمانية آلاف في باريس اليوم السبت لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء" رغم افتقاد الحركة للزخم على ما يبدو بعدما قدم الرئيس إيمانويل ماكرون تنازلات.

وقال رئيس شرطة باريس إن ما زال هناك قلق من احتمال تسلل جماعات إلى السترات الصفراء تميل للعنف إلى الاحتجاجات، وسوف تتولى شرطة مكافحة الشغب حماية المعالم المهمة وإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي.

وقال قائد الشرطة ميشيل ديلبييش لإذاعة (آر.تي.إل): "يجب أن نستعد للسيناريوهات الأسوأ".

وتوقع أن يكون أثر الاحتجاجات على الأعمال في العاصمة أقل بالمقارنة بأيام السبت في الأسابيع الثلاثة الماضية عندما أغلقت متاجر كبيرة أبوابها، وألغت الفنادق الحجوزات رغم ازدحام تلك الفترة في العام مع اقتراب عيد الميلاد.

ويخرج المتظاهرون للشوارع هذا السبت بعد أيام من قيام مسلح بإطلاق النار على مجموعة من الأفراد في سوق لهدايا عيد الميلاد بمدينة ستراسبورج في شرق البلاد مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة عدد آخر.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن الوقت حان كي يخفف المتظاهرون من احتجاجاتهم ويقبلوا بما حققوه من أهداف. وقال إن الشرطة تستحق أن تأخذ راحة أيضا.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ 5 أيام

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

الآن

تقرير: أستراليا ستعترف "بالقدس الغربية" عاصمة لإسرائيل

حظك اليوم.. السبت 15 ديسمبر 2018 لجميع الأبراج الفلكية

موعد مباراة الترجى التونسى والعين الإماراتى والقنوات الناقلة

أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

ads
الأكثر قراءة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

أسباب حريق حقل بترول بـ"رأس سدر"

ألبومات الصور

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

أسباب حريق حقل بترول بـ"رأس سدر"

كشكول

ننشر النتيجة الرسمية لأوائل مناطق المعاهد الأزهرية للمرحلة الإعدادية فتيات

دورات إلزامية لأعضاء هيئة تدريس أصول الدين بطنطا للتعريف بمفهوم الجودة

خلال مؤتمر حق المعلم.. تنظيم 5 ورش عمل للخروج بتوصيات تلخص مطالب المعلمين

البحيرة الأزهرية تجتمع بأولياء أمور طلاب الشعبة الإسلامية بالقاهرة

انطلاق مسابقة تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف الموسم الرابع

الأمصار

طائرة أمريكية تعود أدراجها بسبب قلب بشري على متنها

المندوب الفلسطيني يشكو إسرائيل لدى الأمم المتحدة

بعدما نشرت الشرطة صورته.. مجرم يتواصل مع الأمن بالفيسبوك: أنتظروني سأحضر

الشرطة العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالبصرة

بعد يوم من ختام المشاورات.. عودة القتال من جديد لمدينة الحديدة اليمنية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

توقعات بوصول عدد الزوار الأجانب في اليابان إلى 30 مليونا

غلق منطقة وسط روما التاريخية أمام حافلات السياح الكبيرة

يتهم زوجته بالإرهاب للتخلص من أعبائها المالية فى أمريكا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تحذير من الإصابة بالنوبات القلبية عشية عيد الميلاد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎